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Премьер Британии видит основания говорить о военных преступлениях Путина в Украине

Среда, 2 марта 2022, 15:49

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уже видит основания говорить о военных преступлениях российских оккупационных войск в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Премьер сказал об этом на сессии вопросов-ответов в парламенте.

"То, что мы уже увидели со стороны режима Путина, сброс боеприпасов на невинное гражданское население – это, по моему мнению, уже вполне может расцениваться как военное преступление. И я уже знаю, что прокурор Международного уголовного суда занимается этим, и я убежден, что вся Палата общин также поддерживает это", – заявил Борис Джонсон.

Напомним, 1 марта прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. С представлением о расследовании военных преступлений, совершенных Россией и Беларусью в Украине, в Международный суд обратилась Литва.

Прокуратура Польши по приказу министра юстиции Збигнева Зебро начала расследование преступления агрессивной войны России против Украины.

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