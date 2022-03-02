ЄС ввів санкції проти 22 високопоставлених військових Білорусі

Європейський Союз у середу оголосив про санкції щодо 22 представників силових структур Білорусі через допомогу Росії у вторгненні.

Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська правда".

Санкції стосуються командувача військ Північно-західного оперативного командування Білорусії Олександра Науменка, начальника штабу - першого заступника командувача Північно-західного оперативного командування Вадима Шадуру, начальника Управління озброєння Північно-західного оперативного командування Дмитра Суровича, а також першого заступника начальника головного фінансів управління Міністерства оборони Дмитра Заброцького.

Крім того, під санкціями опинилися помічник міністра оборони з ідеологічної роботи у військах генерал-майор Леонід Касинський, помічник міністра оборони з фінансово-економічної роботи генерал-майор Ігор Можиловський, помічник міністра оборони з міжнародної співпраці генерал-майор Олег Воїнов, заступник команд військами ППО полковник Дмитро Міхолап.

Нагадаємо, Європейський Союз забороняє ввезення в Росію банкнот євро.

Також 2 березня ЄС оприлюднив перелік російських банків, які будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. В цей перелік увійшли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.