ЄС відключає від SWIFT 7 російських банків: офіційно

Євросоюз запровадив санкції про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT з 10-денним перехідним періодом.

Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Банки мають 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це такі російські банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ.

Високопоставлений чиновник ЄС пояснив, що банки у списку були обрані на основі їхніх зв’язків з російською державою, у тому числі у списки державні банки, які вже підпали під санкції після анексії Криму Росією в 2014 році, повідомляє агентство Reuters.

"Сбербанк", найбільший кредитор Росії, і "Газпромбанк" не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ, які країни ЄС, як і раніше, продовжують купувати попри війну в Україні, пояснює агентство.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія знайшла три країни, з якими активно співпрацює, намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі та альтернативні системи фінансових розрахунків.

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