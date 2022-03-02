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ЕС ввел санкции против 22 высокопоставленных военных Беларуси

Среда, 2 марта 2022, 17:57

Европейский Союз в среду объявил о санкциях в отношении 22 представителей силовых структур Беларуси из-за помощи России во вторжении.

Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская правда".

Под санкциями оказались командующий войсками Северо-западного оперативного командования Беларуси Александр Науменко, начальник штаба - первый заместитель командующего Северо-западного оперативного командования Вадим Шадура, начальник Управления вооружения Северо-западного оперативного командования Дмитрий Сурович, а также первый заместитель начальника главного финансов управления Министерства обороны Дмитрий Заброцкий.

Кроме того, под санкции попали помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский, помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов, заместитель команд войсками ПВО полковник Дмитрий Михолап.

Напомним, Европейский Союз запрещает ввоз в Россию банкнот евро.

Также 2 марта ЕС обнародовал перечень российских банков, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT. В этот список вошли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.

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Война с РФ санкции Беларусь

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