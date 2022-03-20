ЄС прагне збільшити запаси йодних таблеток і засобів захисту від ядерних інцидентів

Європейський союз після вторгнення Росії в Україну прискорив плани, спрямовані на поліпшення заходів у галузі охорони здоров'я у разі ядерного інциденту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times.

Європейська комісія прагне спонукати членів ЄС накопичувати йодні пігулки, захисні костюми та інші ліки. Брюссель також працює над способами боротьби з можливими хімічними та біологічними атаками після того, як США попередили, що Росія може використати таку зброю в Україні.

"Комісія працює над підвищенням готовності в галузі хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз загалом, і це робилося ще до війни в Україні", - сказав представник Комісії.

Раніше цього місяця в аптеках таких країн, як Бельгія, Болгарія та Чехія закінчилися таблетки йоду після того, як російські війська захопили атомну електростанцію в Україні. Атака викликала попередження про ризики поширення радіоактивного витоку по всьому континенту.

Такі витоки виділяють радіоактивний йод, який при вдиханні концентрується у щитовидній залозі та може призвести до раку. Таблетки йоду калію насичують залозу йодом, запобігаючи всмоктуванню радіоактивного матеріалу.

Брюссель застосовує уроки, що були зроблені з пандемії Covid-19, яка застала Європу без достатніх запасів засобів індивідуального захисту або вакцини.

У вересні минулого року було створено Європейське управління із забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я та реагування на них (HERA), щоб виявляти можливі майбутні надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров'я та бути готовими до них.

У разі надзвичайної ситуації HERA відповідатиме за реагування. Управління активує фінансування та запустить механізми моніторингу, адресної розробки, закупівлі засобів медичної протидії та сировини. Воно також має виробничі потужності, готові задовольнити попит на ліки.