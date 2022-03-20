ЕС стремится увеличить запасы йодных таблеток и средств защиты от ядерных инцидентов

Европейский союз после вторжения России в Украину ускорил планы, направленные на улучшение ответных мер ЕС в области здравоохранения в случае ядерного инцидента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

Европейская комиссия стремится побудить членов ЕС накапливать йодные таблетки, защитные костюмы и другие лекарства. Брюссель также работает над способами борьбы с возможными химическими и биологическими атаками после того, как США предупредили, что Россия может использовать такое оружие в Украине.

"Комиссия работает над повышением готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз в целом, и это делалось еще до войны в Украине", - сказал представитель комиссии

Ранее в этом месяце в аптеках таких стран, как Бельгия, Болгария и Чехия, закончились таблетки йода после того, как российские войска захватили атомную электростанцию в Украине. Атака вызвала предупреждения о рисках распространения радиоактивной утечки по всему континенту.

Такие утечки выделяют радиоактивный йод, который при вдыхании концентрируется в щитовидной железе и может привести к раку. Таблетки йода калия насыщают железу йодом, предотвращая всасывание радиоактивного материала.

Брюссель применяет уроки, извлеченные из пандемии Covid-19, которая застала Европу без достаточных запасов средств индивидуальной защиты или вакцины.

В сентябре прошлого года было создано Европейское управление по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них (HERA), чтобы выявлять возможные будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и быть готовыми к ним.

В случае чрезвычайной ситуации HERA будет отвечать за реагирование. Управление активирует финансирование и запустит механизмы мониторинга, адресной разработки, закупки средств медицинского противодействия и сырья. У него также есть производственные мощности, готовые удовлетворить спрос на лекарства.