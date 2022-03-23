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У парламенті Литви пропонують заборонити георгіївську стрічку і символ Z

Середа, 23 березня 2022, 14:45

Кілька депутатів Сейму Литви внесли пропозицію про заборону використання георгіївської стрічки та символу 'Z', поширивши на них заборони, що стосуються нацистської та комуністичної символіки.

Про це повідомило агентство ELTA, пише "Європейська правда".

Пропозицію зареєстрували депутати Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас. Вони зазначають, що зараз ця символіка активно використовується російськими пропагандистами і тими, хто підтримує агресію РФ проти України.

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"У нас роками йдуть розмови про заборону георгіївської стрічки, тому що вона стала інструментом пропаганди, щоб провокувати і розділяти людей, стала символом агресії та насильства, який вже не має нічого спільного із вшануванням загиблих у Другій світовій війні… Літера Z, що стала символом російського вторгення в Україну, вже використовується для залякування", - зазначив Йонаускас. 

Поправки передбачають заборону на використання цієї символіки на акціях та інших публічних заходах, за порушення загрожує штраф до 500 євро.

Чинним законодавством у Литві забороняється використовувати символіку нацистської Німеччини, СРСР та литовської радянської символіки.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року георгіївську стрічку заборонили у Латвії

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