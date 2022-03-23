В парламенте Литвы предлагают запретить георгиевскую ленту и символ Z

Несколько депутатов Сейма Литвы внесли предложение о запрете использования георгиевской ленты и символа Z, распространив на них запреты, касающиеся нацистской и коммунистической символики.

Об этом сообщило агентство ELTA, пишет "Европейская правда".

Предложение зарегистрировали депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Они отмечают, что сейчас эта символика активно используется российскими пропагандистами и сторонниками агрессии РФ против Украины.

"У нас годами идут разговоры о запрете георгиевской ленты, потому что она стала инструментом пропаганды, чтобы провоцировать и разделять людей, стала символом агрессии и насилия и уже не имеет ничего общего с почтением погибших во Второй мировой войне… Буква Z, ставшая символом российского вторжения в Украину, уже используется для запугивания", - отметил Йонаускас.

Поправки предусматривают запрет на использование этой символики на акциях и других публичных мероприятиях, за нарушение грозит штраф до 500 евро.

Действующим законодательством в Литве запрещается использовать символику нацистской Германии, СССР и советскую литовскую символику.

Напомним, в ноябре 2021 года георгиевскую ленту запретили в Латвии.