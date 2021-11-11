Сейм Латвії фінально схвалив заборону георгіївських стрічок на публічних заходах

Латвійський Сейм після двох років дискусій остаточно схвалив заборону георгіївських стрічок на публічних заходах, підтримавши відповідні зміни до закону "Про безпеку публічних розважальних і святкових заходів" і до закону "Про збори, ходи і пікети".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє латвійський портал Delfi.

Рішення прийняли 46 голосами проти 30.

Схвалені зміни доповнюють вже існуючі заборони використання прапора та іншої символіки СРСР, республік колишнього СРСР і символіки нацистської Німеччини, форми, що вказує на належність до військових чи правоохоронних структур, або елементів форми.

Зазначені символи можна використовувати, якщо це не припускає прославлення тоталітарних режимів чи виправдання їхніх злочинів - для освітніх, наукових або мистецьких цілей.

На початку дискусій щодо заборони керівник комісії Сейму з прав людини і публічних справ Артусс Кайміньш обгрунтовував, що у Латвії є всі підстави вважати георгіївську стрічку символом ідеології, що загрожує демократичній системі і безпеці країни.

Депутат Ніколай Кабанов запропонував зробити виняток на використання георгіївської стрічки на заходах у місцях військових поховань та заходах за участі іноземних дипломатів, але Сейм відкинув цю пропозицію.

У дискусії депутати, відстоюючи заборону, аргументували, що це символ Російської імперії, який згодом продовжив символізувати імперську політику держави, що значною мірою русифікувала Латвію та на довгі роки окупувала її.

Згадали і про Україну: депутат Яніс Домбрава наголосив, що тепер стрічка стала символом модерного імперіалізму, внаслідок якого загинули вже тисячі людей на сході України.

Перед цим в кінці вересня Сейм підтримав заборону у другому читанні.