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Росія хоче перетворити Україну на "другу Сирію" - Боррель

Субота, 26 березня 2022, 18:04

Росія має намір перетворити Україну на "другу Сирію", водночас попереджаючи про необхідність посилення міжнародного законодавства для кращого підтримання глобального миру.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на La Prensa Latina, таку заяву зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

 "Якщо сильна країна зможе силою нав’язати сусіду, який йому не загрожує, все, що він хоче, пішовши для цього на військові злочини, знищивши країну, зробивши Маріуполь "європейським Алеппо" і зробивши Україну другою Сирією, тоді весь світ знаходитиметься у небезпеці", - заявив він на відкритті форуму в Досі.

Під час сесії під назвою "Перетворення для нової ери" високий представник підкреслив, що війна в Україні "є не лише європейське питанням", і що вирішення цього конфлікту вимагає "більшого верховенства права на міжнародній арені".

Боррель підкреслив, що "одним із наслідків (російської  агресії проти України  ) є те, що Захід може підштовхнути Росію  до Китаю, що, на його думку, "створить неймовірний дисбаланс у світі. 

"Ми повинні уникати цієї тенденції і  перше, що потрібно зробити, це зупинити цю загарбницьку війну, на виснаження, і це те, що ми робимо, підтримуючи Україну військовими засобами без ескалації".,- додає Боррель.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві назвав Путіна м’ясником.

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Боррель Путін Війна з РФ

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