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Россия хочет превратить Украину во "вторую Сирию" - Боррель

Суббота, 26 марта 2022, 18:04

Россия намерена превратить Украину в "вторую Сирию", в то же время предупреждая о необходимости усиления международного законодательства для лучшего поддержания глобального мира.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Prensa Latina, такое заявление сделал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", - заявил он на открытии форума в Дохе.

Во время сессии под названием "Превращение для новой эры" высокий представитель подчеркнул, что война в Украине "является не только европейским вопросом", и что разрешение этого конфликта требует "большего верховенства права на международной арене".

Боррель подчеркнул, что "одним из последствий (российской Агрессии против Украины) является то, что Запад может подтолкнуть Россию в Китай, что, по его мнению, "создаст невероятный дисбаланс в мире.

"Мы должны избегать этой тенденции и первое, что нужно сделать, это остановить эту захватническую войну, на истощение, и это то, что мы делаем, поддерживая Украину военными средствами без эскалации", - добавляет Боррель.

Напомним, президент США Джо Байден после встречи с украинскими беженцами в Варшаве назвал Путина мясником.

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Боррель Путин Война с РФ

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