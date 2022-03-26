Байден заявив, що не вірить у підтримку війни з боку звичайних росіян

Президент США заявив, що не може повірити у вину пересічних росіян у війні, бо, на його думку, росіяни не можуть підтримувати цю війну.

Про це він заявив у виступі перед мешканцями Варшаві на площі перед королівським палацом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На думку Байдена, винним у варварських діях російської армії в Україні є саме Путін. Він вірить, що війна відбувається всупереч волі пересічних росіян, і обгрунтував це масовою втечею громадян за кордон..

"200 тисяч росіян вже поїхали з країни за місяць: це неймовірний витік мізків за такий період", - пояснив він.

Байден нагадав, що співпрацював з російськими лідерами та представниками РФ протягом кількох десятиріч і хоче запевнити що росіяни – "не вороги для нас".

"Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, старих людей, чи що ви сприймаєте бомбардування госпіталів, шкіл, пологових будинків; чи що ви підтримуєте, коли міста оточують, обрізають постачання і не дозволяють цивільним виїхати, щоби вони там голодували", - заявив Байден не уточнивши, утім, як могли би відбуватися ці воєнні злочини у разі, якби їх підтримувало лише найвище керівництво РФ.

"Це – не дії великої нації" - охарактеризував він чинну політику Росії.

Байден очікує, що росіяни приведуть до зміни російського режиму.

Варто зауважити, що соціологія свідчить про зворотне. Абсолютна більшість росіян – з а війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше, причому з часом підтримка війни в Росії зростає.