Байден заявил, что не верит в поддержку войны со стороны обычных россиян

Президент США заявил, что не может поверить в вину рядовых россиян в войне, потому что, по его мнению, россияне не могут поддерживать эту войну.

Об этом он заявил в выступлении перед жителями Варшавы на площади перед королевским дворцом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По мнению Байдена, виновником варварских действий российской армии в Украине является именно Путин. Он верит, что война происходит вопреки воле рядовых россиян, и обосновал это массовым бегством граждан за границу.

"200 тысяч россиян уже уехали из страны за месяц: это невероятная утечка мозгов за такой период", - пояснил он.

Байден напомнил, что сотрудничал с российскими лидерами и представителями РФ в течение нескольких десятилетий и хочет заверить, что россияне – "не враги для нас".

"Я отказываюсь верить, что вы приветствуете убийство невинных детей, стариков, или что вы воспринимаете бомбардировки госпиталей, школ, роддомов; или что вы поддерживаете, когда города окружают, обрезают поставки и не позволяют гражданским уехать, чтобы они там голодали", - заявил Байден не уточнив, впрочем, как могли бы совершаться эти военные преступления в том случае, если бы их поддерживало только высшее руководство РФ.

"Это не действия великой нации" - охарактеризовал он действующую политику России.

Байден ожидает, что россияне приведут к смене российского режима.

Следует заметить, что социология свидетельствует об обратном. Абсолютное большинство россиян – войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше, причем со временем поддержка войны в России растет.