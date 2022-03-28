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В Естонії готують законопроєкт про заборону символа Z i георгіївської стрічки

Понеділок, 28 березня 2022, 14:47

Міністерство юстиції Естонії готує законопроєкт про заборону символів, які виправдовують агресію та закликають до війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За словами міністерки юстиції Маріс Лаурі, мета проєкту - заборонити символіку, яку використовують для виправдання агресії та закликів до війни. Розраховуть, що текст внесуть до парламенту наступного тижня і закон набуде чинності до 9 травня. 

Вона зазначила, що поліція і зараз може провести бесіду на підставі закону про громадський порядок, але штрафи не передбачені. 

"У нас, окрім букви Z, є й інші дражливі символи - як радянська зірка, свастика. Їх і раніше обговорювали, але потім дискусії встрягли на тому, чи забороняти зображення п’ятикінечної зірки, наприклад, у спектаклях чи на малюнках. Із символами все залежить від контексту, і з літерою Z та георгіївською стрічкою зараз така ж історія", - зазначила Маріс Лаурі. 

У Литві схожий проєкт вже пройшов перше читання у парламенті. Його мета - прирівняти георгіївську стрічку та символи Z та V до нацистських та комуністичних символів, що поширить на них аналогічні заборони.

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