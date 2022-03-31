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МЗС: блокування місії ОБСЄ не допоможе Росії уникнути відповідальності за злочини

Четвер, 31 березня 2022, 23:19

Блокування мандата місії ОБСЄ в Україні підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

"Росія не зацікавлена в роботі СММ ОБСЄ, яка мала фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що деструктивна позиція РФ все одно не дозволить уникнути відповідальності ані її військовому та політичному керівництву, ані безпосереднім виконавцям злочинних наказів.

"Україна завжди підтримувала мандат СММ ОБСЄ та наголошує на своїй зацікавленості у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території нашої держави. У цьому контексті висловлюємо рішучу підтримку зусиллям Польського головування та Генеральної секретарки ОБСЄ задля забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні", - зазначили у МЗС.

31 березня було оголошено, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не продовжать, відповідне рішення заблокувала РФ.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

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Війна з РФ МЗС ОБСЄ

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