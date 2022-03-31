Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МИД: блокирование миссии ОБСЕ не поможет России избежать ответственности за преступления

Четверг, 31 марта 2022, 23:19

Блокирование мандата миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что деструктивная позиция РФ все равно не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов.

"Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства. В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям Польского председательства и Генерального секретаря ОБСЕ в целях обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", - отметили в МИД.

31 марта стало известно, что работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ МИД ОБСЕ

Статьи

"Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования власти

3 апреля в Сербии может полностью смениться власть – в стране одновременно пройдут очередные президентские, внеочередные парламентские и местные выборы (укр.)
31 марта 2022 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Макрон в стиле милитари: как агрессия РФ повлияла на ход выборов во Франции

Макрон сохраняет самые высокие шансы победить на президентских выборах. Но есть другой риск: легитимность этих выборов может оказаться как никогда низкой (укр.)
31 марта 2022 — Тео Буржери, для Европейской правды

Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Гарантий натовского уровня в новом формате не будет. Если Украина по собственной воле отказывается от вступления в НАТО – это ее выбор, и ей справляться с последствиями.
30 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда