МИД: блокирование миссии ОБСЕ не поможет России избежать ответственности за преступления

Блокирование мандата миссии ОБСЕ в Украине подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что деструктивная позиция РФ все равно не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов.

"Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства. В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям Польского председательства и Генерального секретаря ОБСЕ в целях обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", - отметили в МИД.

31 марта стало известно, что работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.