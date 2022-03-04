Кулеба розчарований діями "слабкого та нерішучого" НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за останні дні НАТО суттєво втратив імідж в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у ефірі телеканалу "1+1".

"До війни український народ вважав, що НАТО – це сила, а ЄС є слабким і нерішучим. А після початку війни народ побачив, що все навпаки. Що Євросоюз має характер, має силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування ЗСУ, дав нам статус кандидата та перспективу членства, а НАТО не може вирішити нічого", - заявив він.

Кулеба зауважив, що прямо заявив про це колегам з Альянсу в своєму виступі на міністерському засіданні НАТО, яке відбулося 4 березня.

За словами міністра, Альянс не зміг ухвалити жодних рішень щодо опору агресії та "віддав усе на рівень двосторонніх відносин".

"Це та слабкість, за яку Альянс на жаль розплатиться у майбутньому. А зараз через неї постраждають українці" - наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною.

Водночас, генсек Альянсу визнав, що варто чекати загострення на фронті – наступні дні будуть гіршими через дії РФ.