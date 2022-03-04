Кулеба разочарован действиями "слабого и нерешительного" НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в последние дни НАТО существенно потерял имидж в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в эфире телеканала "1+1".

"До войны украинский народ считал, что НАТО – это сила, а ЕС слабый и нерешительный. А после начала войны народ увидел, что все наоборот. Что Евросоюз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции, создал фонд для финансирования ВСУ, дал нам статус кандидата и перспективу членства, а НАТО не может ничего решить", - заявил он.

Кулеба отметил, что прямо заявил об этом в своем выступлении на министерском заседании НАТО, состоявшемся 4 марта.

По словам министра, Альянс не смог принять никаких решений по сопротивлению агрессии и "отдал все на уровень двусторонних отношений".

"Это та слабость, за которую Альянс, к сожалению, расплатится в будущем. А сейчас из-за нее пострадают украинцы", - подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной.

В то же время генсек Альянса признал, что стоит ожидать обострения на фронте – следующие дни будут еще тяжелее из-за действий РФ.