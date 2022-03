Лідери Британії, Канади та Нідерландів записали відео на підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте з і словами підтримки України у війні проти Росії.

Про це пише "Європейська правда".

"Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Владіміра Путіна та Росії", – сказав Джонсон.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



🇬🇧🇳🇱🇨🇦 for 🇺🇦 pic.twitter.com/NFtlVWYUSS