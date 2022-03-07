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Поставки нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи - Шольц 

Понеділок, 7 березня 2022, 16:57

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисно було виведено з-під санкцій, оскільки інших способів забезпечити енергобезпеку Європи зараз немає.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца в понеділок цитує видання Die Welt.

"Наразі немає іншого способу забезпечити постачання енергії до Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості", - заявив Шольц у понеділок. 

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За його словами, енергопостачання має "істотне значення для послуг, що становлять спільний інтерес, та для повсякденного життя наших громадян".

"Європа навмисно вивела постачання енергоносіїв з Росії з-під санкцій. Всі наші кроки розроблені таким чином, щоб сильно вдарити по Росії і бути стійкими у довгостроковій перспективі", - пояснив Шольц. 

Водночас канцлер наголосив, що федеральний уряд та його партнери в Європейському Cоюзі та за його межами вже кілька місяців "повним ходом" працюють над розробкою альтернативних джерел енергії.

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"Але це не відбувається за один день. Тому це було свідоме рішення з нашого боку продовжити діяльність комерційних компаній у сфері енергопостачання з Росією", - сказав Шольц.

Водночас канцлер запевнив, що Німеччина вітає всі міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб відреагувати на російське вторгнення в Україну далекосяжними та цілеспрямованими санкціями.

Як повідомлялося, у вівторок Європейська комісія представить пропозиції, як Євросоюз планує швидко позбутися залежності від російського викопного палива.

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Війна з РФ санкції Німеччина

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