Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины

Понедельник, 7 марта 2022, 22:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со словами поддержки Украины в войне против России.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России", – сказал Джонсон.

Лидеры трех стран встретились в понедельник в Лондоне и заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их и дальше усиливать санкции против России.

Рютте одновременно признал, что говорить об эффективности санкций пока нельзя – их влияние будет заметно только через некоторое время.

Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ

Статьи

"Геноцид как оружие Кремля". Выступления Украины в Суде ООН с деталями иска против России

"Пока я стою перед Судом, украинцев убивают... Это вопрос жизни или смерти украинского народа. Поэтому я призываю Суд как можно скорее издать приказ".
7 марта 2022

Убежище в ЕС: что нужно знать о правилах временной защиты для украинцев

Кто имеет право воспользоваться механизмом ЕС временной защиты для граждан Украины? И как не дать обмануть себя мошенникам? (укр.)
7 марта 2022 — Павел Кравчук, для Европейской правды

10 шагов, как завалить путинский режим в энергетике

Не все страны могут полностью отказаться от российской нефти или газа. Однако все страны могут поставить Россию последней в список стран, откуда может поступать импорт (укр.)
6 марта 2022 — DiXi Group