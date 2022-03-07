Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со словами поддержки Украины в войне против России.
Об этом пишет "Европейская правда".
"Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России", – сказал Джонсон.
We stand with Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022
Сполучене Королівство стає разом з Україною.
We staan schouder aan schouder met Oekraïne.
Nous sommes solidaires de l’Ukraine.
🇬🇧🇳🇱🇨🇦 for 🇺🇦 pic.twitter.com/NFtlVWYUSS
Лидеры трех стран встретились в понедельник в Лондоне и заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их и дальше усиливать санкции против России.
Рютте одновременно признал, что говорить об эффективности санкций пока нельзя – их влияние будет заметно только через некоторое время.
Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.
В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.