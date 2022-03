Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со словами поддержки Украины в войне против России.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России", – сказал Джонсон.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



🇬🇧🇳🇱🇨🇦 for 🇺🇦 pic.twitter.com/NFtlVWYUSS