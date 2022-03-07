Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со словами поддержки Украины в войне против России.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России", – сказал Джонсон.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



🇬🇧🇳🇱🇨🇦 for 🇺🇦 pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

Лидеры трех стран встретились в понедельник в Лондоне и заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их и дальше усиливать санкции против России.

Рютте одновременно признал, что говорить об эффективности санкций пока нельзя – их влияние будет заметно только через некоторое время.

Как сообщалось, сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под "прицелом" порты и суда РФ.

В то же время поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.