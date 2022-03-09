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Макрон нарощує рейтинг на тлі російської загрози – опитування

Середа, 9 березня 2022, 01:57

Посередницькі зусилля чинного президента Франції Емманюеля Макрона по деескалації ситуації в Україні призвели до посилення його рейтингу напередодні нових президентських виборів.

Як повідомляє, "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчать останні соціологічні заміри, проведені   Elabe для BFMTV і L'Express.

За останні тижні рейтинг Макрона зрів на 8,5 балів та досяг 33,5%. Як зазначається, такий показник є рекордним для першого туру, особливо  - як для чинного президента.

 Таке зростання соціологи називають "ефектом прапору" - хоча Макрон не проводить яскравої передвиборчої компанії і навіть лише на днях оголосив про участь у виборах, нинішня політична криза у Європі змушує французів згуртуватися навколо голови держави.

На другому місці - Марін Ле Пен, її рейтинг впав на 2 бали до 15%. Третю сходинку займає колишній соціаліст, а зараз один із засновників "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон – його рейтинг зріс на 0,5 бала до 13%.

Суттєво – на 3 бали до 11%, впав рейтинг ультраправого кандидата Еріка Земмура.  Як зазначається, лідер партії Reconquête тепер розплачується за свої заяви проти прийому українських біженців  та колишню поблажливість щодо Володимира Путіна. 

На п’ятому місці – кандидатка від партії "Республіканці" Валері Пекресс (10,5%), яку раніше вважали найбільш небезпечним суперником для Макрона.

Корекція рейтингів додатково збільшує шанси Емманюеля Макрона виграти у другому турі. Як зазначає дослідження, у випадку проходження у другий тур разом із Марін Ле Пен, чинний президент виграє із показниками 61% проти 39%. Ще більш приголомшливою перемога Макрона була би у випадку виходу у другий тур  Меланшона (68,5% проти 31,5%) або Земмура (69,5% проти  30,5%).

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції має пройти  10 квітня, а другий тур, за необхідності – 24 квітня.

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Франція вибори Війна з РФ

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