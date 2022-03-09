Макрон наращивает рейтинг на фоне российской угрозы – опрос

Посреднические усилия действующего президента Франции Эмманюэля Макрона по деэскалации ситуации в Украине привели к усилению его рейтинга в преддверии новых президентских выборов.

Как сообщает, "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют последние социологические замеры, проведенные Elabe для BFMTV и L'Express.

За последние недели рейтинг Макрона вырос на 8,5 балла и достиг 33,5%. Как отмечается, такой показатель является рекордным для первого тура, особенно как для действующего президента.

Такой рост социологи называют "эффектом флага" - хотя Макрон не проводит яркую предвыборную компанию и даже только на днях объявил об участии в выборах, нынешний политический кризис в Европе заставляет французов сплотиться вокруг главы государства.

На втором месте – Марин Ле Пен, ее рейтинг упал на 2 балла до 15%. Третье место занимает бывший социалист, а сейчас один из основателей "Левой партии" Жан-Люк Меланшон – его рейтинг вырос на 0,5 балла до 13%.

Существенно – на 3 балла до 11%, упал рейтинг ультраправого кандидата Эрика Земмура. Как отмечается, лидер партии Reconquête теперь расплачивается за свои заявления против приема украинских беженцев и былое снисхождение к Владимиру Путину.

На пятом месте – кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс (10,5%), которую раньше считали наиболее опасным соперником для Макрона.

Коррекция рейтингов дополнительно увеличивает шансы Эмманюэля Макрона выиграть во втором туре. Как отмечает исследование, в случае прохождения во второй тур вместе с Марин Ле Пен, действующий президент выигрывает с показателями 61% против 39%. Еще более потрясающей победа Макрона была бы в случае выхода во второй тур Меланшона (68,5% против 31,5%) или Земмура (69,5% против 30,5%).

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля, а второй тур, при необходимости – 24 апреля.