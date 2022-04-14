ЄС попередив країни-члени, що сплата за газ в рублях буде порушенням санкцій - ЗМІ

Європейський Союз попередив держави-члени, що вимога президента РФ Владіміра Путіна про те, щоб "недружні країни" платили за російський газ у рублях, порушить санкції, введені після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Європейська комісія представила аналіз указу Путіна країнам-членам.

Вимога Путіна від 31 березня передбачає, що європейські покупці газу відкривають два рахунки, один в іноземній валюті, а інший у рублях, і що Газпромбанк нестиме відповідальність за конвертацію іноземної валюти в рублі та перерахування платежу в рублях Газпрому.

Згідно з попереднім юридичним аналізом Комісії, указ Путіна суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію.

Новий процес передасть повний контроль російській державі через її центральний банк з погляду того, коли угоду буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань. Це також дало б Росії контроль за обмінним курсом, яким Москва могла б маніпулювати у своїх інтересах.

Звіт попередив, що цей новий метод може призвести до нових витрат для покупця, оскільки угода повністю контролюватиметься Росією, сказало джерело.

Важливо зазначити, що цей механізм порушуватиме обмежувальні заходи, вжиті ЄС у відповідь на вторгнення Москви до України та застосовані до російського уряду, її центрального банку та їхніх довірених осіб. Цей процес також може вплинути на інші заборони різні інструменти грошового ринку, які можуть бути випущені Газпромбанком.

Більшість країн-членів заявили, що не платитимуть за газ у рублях. У середу Німеччина знову заявила, що виступає проти вимог Росії.

Комісія неодноразово заявляла, що узгоджених контрактів мають дотримуватися і майже всі вони прямо передбачають оплату в євро або доларах, і блок реагуватиме на будь-яку спробу Росії обійти санкції.

Але рішення про те, як платити за поставки, зрештою лежатиме на компаніях, які купують газ у Росії, і вони опиняться в непростому становищі, оскільки європейським фірмам необхідно дотримуватись усіх діючих обмежувальних заходів.

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