Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС предупредил страны-члены, что оплата за газ в рублях будет нарушением санкций - СМИ

Четверг, 14 апреля 2022, 07:17

Европейский Союз предупредил государства-члены, что требование президента РФ Владимира Путина о том, чтобы "недружественные страны" платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные после вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Европейская комиссии представила анализ указа Путина странам-членам.

Требование Путина от 31 марта предусматривает, что европейские покупатели газа открывают два счета, один в иностранной валюте, а другой в рублях, и что Газпромбанк будет нести ответственность за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублевого платежа Газпрому.

Согласно предварительному юридическому анализу Комиссии, указ Путина существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию.

Новый процесс передаст полный контроль российскому государству через его центральный банк с точки зрения того, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств. Это также дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах.

Отчет предупредил, что этот новый метод может привести к новым затратам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией, сказал источник.

Важно отметить, что этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы в Украину и примененные к российскому правительству, ее центральному банку и их доверенным лицам. Этот процесс также может повлиять на другие запреты на различные инструменты денежного рынка, которые могут быть выпущены Газпромбанком.

Большинство стран-членов заявили, что не будут платить за газ в рублях. В среду Германия вновь заявила, что выступает против требований России.

Комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все они прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок будет реагировать на любую попытку России обойти санкции.

Но решение о том, как платить за поставки, в конечном итоге будет лежать на компаниях, покупающих газ у России, и они окажутся в непростом положении, поскольку европейским фирмам необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры.

Читайте также - Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Энергетика санкции

Статьи

Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года

Причастна ли РФ к смерти президента Польши? Этот вопрос снова стал актуален в соседней стране после обнародования отчета новой следственной комиссии (укр.)
13 апреля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

"Конфликты на аутсорсинге": зачем РФ нужна новая война на Балканах

Россия пытается реализовать сценарий новой войны – теперь на Балканах, привлекая для этого свою союзницу Сербию.
13 апреля 2022 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Помощь оружием или вето на вступление в ЕС: чего ждать Украине от выборов во Франции

Макрон несколько радикализировался и не верит в возможность диалога с Россией. Это увеличивает шансы на более жесткую позицию Парижа по санкциям и на передачу оружия Украине.
12 апреля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда