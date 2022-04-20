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Постпред України в ООН розкритикував Радбез за безпорадність щодо війни в Україні

Середа, 20 квітня 2022, 07:30

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував Раду безпеки ООН за нездатність до реальних дій щодо війни в Україні та нагадав про нелегітимність перебування Росії у складі цього органу. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Кислиця нагадав, що з січня Рада безпеки провела понад десяток зустрічей щодо України.

"Ми всі цінуємо свій час, тому дозвольте запитати вас: як наші зустрічі впливають на того, хто посідає місце в Радбезі, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує? - сказав Кислиця, маючи на увазі, що Росію автоматично стали вважати наступником СРСР у Радбезі, хоча формально це досі СРСР. - Невже ви готові звести роль Ради Безпеки у вирішенні найтяжчої безпекової кризи на європейському континенті від часів Другої світової війни тільки до обговорень?".

Він закликав Радбез "серйозно зайнятися розв’язанням проблеми сумнівної присутності Росії в цьому залі, яка перешкоджає виконанню Радою її головного обов'язку – підтримання міжнародного миру та безпеки", на наголосив, що якщо це питання не вирішити, ситуація не зміниться. 

У вівторок Рада безпеки ООН обговорювала гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену війною РФ.

Нагадаємо, 2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України: Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад.

Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

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