Постпред Украины в ООН раскритиковал Совбез за беспомощность войны в Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совбез ООН за неспособность повлиять на войну в Украине и напомнил о нелегитимности пребывания России в составе этого органа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке.

Кислица напомнил, что с января Совет безопасности провел более десятка встреч по Украине.

"Мы все ценим свое время, поэтому позвольте спросить вас: как наши встречи влияют на занимающего место в Совбезе, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует? - сказал Кислица, имея в виду, что Россию автоматически стали считать преемником СССР в Совбезе, хотя формально это до сих пор СССР.- Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только до обсуждений?"

Он призвал Совбез "серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующей выполнению Советом её главного долга – поддержанию международного мира и безопасности", подчеркнул, что если этот вопрос не решить, ситуация не изменится.

Во вторник Совет безопасности ООН обсуждал гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную войной РФ.

Напомним, 2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины: Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментируемый перевод.

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