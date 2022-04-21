Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні продовжувалася – голова МЗС Туреччини

Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб добитися більшого послаблення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву в інтерв’ю телеканалу CNN Turk зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він зазначає, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі, що пройшли 29 березня.

"Але після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що .... в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає", - стверджує Чавушоглу.

Турецький дипломат також прокоментував можливість зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно контактує з ними обома.

"Президент Ердоган буде знову говорити з лідерами найближчими днями. Я розмовляв сьогодні з (головою МЗС РФ) Лавровим та з (міністром закордонних справ України) Кулебою вчора", - додав Чавушоглу.

Він додає - зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині все ще можлива: "В принципі, вони обоє говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари.

"Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - сказав він.

Утім Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.