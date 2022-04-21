Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции

Некоторые страны-члены хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы добиться большего ослабления России.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в интервью телеканалу CNN Turk сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отмечает, что Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что... в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", - утверждает Чавушоглу.

Турецкий дипломат также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.

"Президент Эрдоган будет снова говорить с лидерами в ближайшие дни. Я разговаривал сегодня с (главой МИД РФ) Лавровым и с (министром иностранных дел Украины) Кулебой вчера", - добавил Чавушоглу.

Он добавляет – встреча Путина и Зеленского в Турции все еще возможна: "В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через посредство Анкары.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.

Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.