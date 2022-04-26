Кулеба пояснив, чому Росія погрожує ядерною зброєю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

Про це він сказав під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Дуже багато емоцій ллється з боку Російської Федерації. Вони вже там погрожують ядерною війною Це все тому що, Росія розуміє, що справа не йде до її перемоги, м'яко кажучи", - сказав Кулеба.

"Але ми не повинні піддаватися на ці погрози, ми не повинні лякатися. І це ще одна річ, яку я кажу партнерам, коли ми спілкуємося: ми не боїмося Росію і ви її не бійтеся, і тоді ми переможемо", - додав міністр.

Кулеба також розповів, що Збройні сили України починають перехід на зброю і стандарти НАТО.

Про ядерні погрози РФ читайте розмову редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся - "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО"