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Кулеба объяснил, почему Россия угрожает ядерным оружием

Вторник, 26 апреля 2022, 20:54

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за неудач в войне против Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-включения на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Очень много эмоций льется со стороны Российской Федерации. Они уже там угрожают ядерной войной. Это все потому, что Россия понимает, что дело не идет к ее победе, мягко говоря", - сказал Кулеба.

"Но мы не должны поддаваться на эти угрозы, мы не должны пугаться. И это еще одна вещь, которую я говорю партнерам, когда мы общаемся: мы не боимся Россию и вы ее не бойтесь, и тогда мы победим", - добавил министр.

Кулеба также рассказал, что Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие и стандарты НАТО.

О ядерных угрозах РФ читайте разговор редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся - "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".

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Война с РФ Кубилюс Ядерное оружие

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