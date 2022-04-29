США підготували до 100 українських інструкторів з використання американської артилерії

США за межами України підготували дві групи українських інструкторів, які потім навчатимуть колег користуванню американськими артилерійськими установками.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За його словами, у першій групі "трохи більше 50" інструкторів, у другій - "близько 50".

Сполучені Штати також навчили групу з близько 15 українців радіолокаційним системам США, які надаються Україні, і інші групи, кількість яких ще не визначена, будуть навчатися в майбутньому, сказав чиновник.

Навчання в США для українців "триватиме стільки, скільки потрібно", додав чиновник.

За його словами, США допомагають транспортувати деяких українців за межі України для навчання та повертають їх. Він наголосив, що всі перевезення українських інструкторів США "починаються і закінчуються за межами України".