Канада запровадить нові санкції проти наближених до режимів Путіна та Лукашенка

Канада має намір запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну та підтримку цих дій білоруським режимом.

Про це йдеться у заяві уряду Канади, пише "Європейська правда".

"Майбутні заходи передбачають обмеження для дев'яти росіян та дев'яти білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів", - йдеться у заяві.

В уряді також заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності Владіміра Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

"Те, що світ побачив у ці вихідні у Бучі, викликає огиду. Канада не стоятиме осторонь, поки тривають безглузді вбивства безневинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми не пошкодуємо зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні притягувалися до відповідальності", - наголошується у заяві.

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого Канада ввела санкції щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G20 мусять переглянути участь Росії та її президента Владіміра Путіна.