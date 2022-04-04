Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канада запровадить нові санкції проти наближених до режимів Путіна та Лукашенка

Понеділок, 4 квітня 2022, 22:19

Канада має намір запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну та підтримку цих дій білоруським режимом.

Про це йдеться у заяві уряду Канади, пише "Європейська правда".

"Майбутні заходи передбачають обмеження для дев'яти росіян та дев'яти білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів", - йдеться у заяві.

В уряді також заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності Владіміра Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

"Те, що світ побачив у ці вихідні у Бучі, викликає огиду. Канада не стоятиме осторонь, поки тривають безглузді вбивства безневинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми не пошкодуємо зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні притягувалися до відповідальності", - наголошується у заяві.

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого Канада ввела санкції щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G20 мусять переглянути участь Росії та її президента Владіміра  Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Канада санкції

Статті

Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"

Наші відносини з Угорщиною вступають у нову фазу. Орбан побачив: антиукраїнська риторика не шкодить його рейтингу і працює на його користь.
4 квітня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Змусити Росію платити за руйнування: які проблеми доведеться долати Україні

Як Україні отримати відшкодування від РФ за збитки, спричинені війною? І до яких складнощів вже зараз треба бути готовими?
4 квітня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Розплата за геноцид: як карали винних у масових вбивствах у Сребрениці

Масові вбивства мирних мешканців України часто порівнюють із геноцидом у Сребрениці. Чому світ не зміг запобігти цьому жахливому злочину? І як це зло було покаране?
4 квітня 2022 — Наталя Іщенко, для Європейської правди