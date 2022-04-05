Греція остаточно погасила борг перед МВФ

Греція виплатила останній транш по кредитам Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на міністерство фінансів Греції, остання виплата, що відбулася 4 квітня, булла достроковою.

"Сьогодні Греція завершила погашення своїх боргів перед МВФ", - заявив міністр фінансів Христос Стайкурас.

Нагадаємо, з 2010 року Греція отримала три пакети міжнародні допомоги від єврозони та МВФ на суму 280 мільярдів євро.

Програми підтримки завершилися в 2018 році. З тих під кредитний рейтинг Греції зріс до того, щоб займати необхідні средства самостійно на борговому ринку.

Після попередніх дострокових погашень борг Греції перед МВФ складав 1,9 мільярда євро – виплата по ньому булла запланована на 2024 рік.

Втім, у Греції свідомо пішли на дострокове погашення боргу, оскільки ставка по кредитам МВФ є вищою, аніж по кредитам ЄС. Таку заміну напередодні схвалив Європейський стабільний механізм – він не наполягатиме на пропорційному достроковому відшкодуванні Грецією боргу перед ЄС.

Таким чином, як зазначають у Мінфіні, достроково розрахувавшись із МВФ, Греція заощаджує 230 мільйонів євро.