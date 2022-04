П’ятий пакет санкцій проти РФ мають схвалити у найближчі два дні - ЗМІ

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, деталі якого оголосили 5 березня, мають розглянути і схвалити у найближчі два дні.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"5-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про який розповіла президентка Єврокомісії, завтра буде презентований послам ЄС, щоб прийняти рішення щодо нього тоді ж або у четвер", - пише Джозвяк.

