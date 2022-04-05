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П’ятий пакет санкцій проти РФ мають схвалити у найближчі два дні - ЗМІ

Вівторок, 5 квітня 2022, 17:25

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, деталі якого оголосили 5 березня, мають розглянути і схвалити у найближчі два дні.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда". 

"5-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про який розповіла президентка Єврокомісії, завтра буде презентований послам ЄС, щоб прийняти рішення щодо нього тоді ж або у четвер", - пише Джозвяк. 

Нагадаємо, у новому пакеті йдеться про заборону імпорту вугілля, повну заборону транзакцій з чотирма російськими банками, заборону російським кораблям заходити у порти ЄС, обмеження імпорту високотехнологічної продукції.  

Окрім того, Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та оголошує персонами нон грата кількох дипломатів РФ з представництва при ЄС.

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Війна з РФ санкції

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