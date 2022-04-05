П’ятий пакет санкцій проти РФ мають схвалити у найближчі два дні - ЗМІ

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, деталі якого оголосили 5 березня, мають розглянути і схвалити у найближчі два дні.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"5-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про який розповіла президентка Єврокомісії, завтра буде презентований послам ЄС, щоб прийняти рішення щодо нього тоді ж або у четвер", - пише Джозвяк.

The 5th EU sanctions on #Russia that the commission president outlined will be presented to EU ambassadors tomorrow with a view to take a decision either then or on thu. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 5, 2022

Нагадаємо, у новому пакеті йдеться про заборону імпорту вугілля, повну заборону транзакцій з чотирма російськими банками, заборону російським кораблям заходити у порти ЄС, обмеження імпорту високотехнологічної продукції.

Окрім того, Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та оголошує персонами нон грата кількох дипломатів РФ з представництва при ЄС.