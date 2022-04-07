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Україна веде переговори з Німеччиною щодо додаткової зброї – Кулеба

Четвер, 7 квітня 2022, 09:59

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про переговори з Німеччиною щодо надання додаткової зброї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС країн НАТО.

За словами Кулеби, Німеччина зробила революційний крок у зміні своєї позиції щодо незгоди постачати будь-яку зброю взагалі до дозволу певних постачань і надала Україні протитанкову зброю.

"Однак зрозуміло, що Німеччина може робити більше з огляду на її резерви і спроможності. Ми працюємо з німецьким урядом з питання надання нам додаткової зброї" - сказав він.

"Питання, яке турбує мене найбільше, - це тривалість процедур прийняття рішень у Берліні. Бо в той час як Берлін має час, Київ його не має", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

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Війна з РФ Кулеба Німеччина

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