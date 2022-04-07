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Украина ведет переговоры с Германией о дополнительном оружии – Кулеба

Четверг, 7 апреля 2022, 09:59

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с Германией о предоставлении дополнительного оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей глав МИД стран НАТО.

По словам Кулебы, Германия сделала революционный шаг в изменении своей позиции по несогласию поставлять любое оружие вообще до разрешения определенных поставок и предоставила Украине противотанковое оружие.

"Однако понятно, что Германия может делать больше ввиду ее резервов и способностей. Мы работаем с немецким правительством по вопросу предоставления нам дополнительного оружия", - сказал он.

"Вопрос, который беспокоит меня больше всего, - это продолжительность процедур принятия решений в Берлине. Поскольку в то время как у Берлина есть время, у Киева его нет", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

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Война с РФ Кулеба Германия

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