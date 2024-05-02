Кулеба: Для нас неприйнятний підхід, що Україна має йти на поступки агресору задля миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив подив і обурення тим, що в обговореннях про шляхи завершення російсько-української війни часто фокусуються на тому, на які поступки могла б піти Україна задля миру.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Foreign Policy.

Ведучий запитав, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадав нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ.

Глава українського МЗС назвав "одним з найбільших успіхів російської пропаганди" у міжнародній політиці той факт, що російська сторона "змусила усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна".

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"Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася. І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як?", – зазначив міністр.

Кулеба назвав розмови про можливі постійні поступки з боку України "божевіллям": "Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?".

У цьому контексті він згадав заяві глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про так звані "стамбульські домовленості", "яких насправді не було".

"Але питання, яке потрібно ставити – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна. Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", – наголосив міністр закордонних справ України.

Кулеба також нагадав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.

Він також пояснив, чому Україна не бачить сенсу кликати Росію на саміт миру у Швейцарії.

Міністр закордонних справ Польщі висловив думку, що завершення війни стане можливим тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе.