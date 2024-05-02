Між Німеччиною та Швейцарією набула чинності нова угода про боротьбу з контрабандою

Нова німецько-швейцарська поліцейська угода про боротьбу з транскордонною контрабандою набула чинності в середу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Вона спрямована на боротьбу з тероризмом, насильницьким екстремізмом, контрабандою людей та торгівлею зброєю.

Угода покликана покращити транскордонне співробітництво у боротьбі з контрабандою, а також посилити боротьбу з водіями, які ухиляються від сплати штрафів за перевищення швидкості в Швейцарії – за умови, що вони не в'їжджали в країну повторно.

Реклама:

Штрафи з країн за межами ЄС, таких як Швейцарія або Велика Британія, раніше не могли бути примусово виконані в Німеччині.

Договір дозволить офіцерам обох країн перетинати кордон у надзвичайних ситуаціях, а також передбачає створення офісів зв'язку та спільних оперативних підрозділів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що ця угода розширить співпрацю між поліцією двох країн.

"Нова угода розширює наш інструментарій. Ми забезпечуємо більш ефективний пошук підозрюваних та кращий захист свідків і жертв злочинів. Таким чином, ми зміцнюємо безпеку наших громадян", – додала вона.

Раніше колишній член Федеральної ради Швейцарії Йозеф Дайс заявив, що членство в Європейському Союзі є єдиним способом для країни досягти своїх європейських цілей.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.