Кулеба розповів, яку стратегію щодо України порадив би Білому дому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати Сполученим Штатам у питанні російсько-української війни та підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Foreign Policy.

Ведучий нагадав, що Конгрес, ухвалюючи пакет законодавства щодо подальшої підтримки України та інших партнерів США, висунув вимогу до адміністрації Байдена у наступні півтора місяця надати Конгресу стратегію щодо подальшої підтримки України, та запитав, що Кулеба порадив би Білому дому прописати у ній, якби був радником.

"Перше – будьте амбітними. Якщо одразу занижувати очікування і починати тим, що зазвичай називають "планом Б", то в результаті ви і отримаєте "план Б". Тож потрібно розпочинати з "планом А", – зазначив Кулеба.

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По-друге, він порадив не розглядати Україну через призму американських відносин з Росією.

"Мені відомо, що все ще є ідеї про те, що незалежно від результату цієї війни США повинні будуть підтримувати відносини з Росією і тому краще "не палити мости". Але ж ви не зможете досягти якихось нормальних відносин з Росією за президентства Путіна, бо він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Якщо хтось думає, що він розганяє свій оборонпром лише для війни проти України – він цілковито помиляється. Тож вважайте Росію за правління Путіна ворогом", – сказав Кулеба.

Третім пунктом він порадив Штатам у розробках стратегій "шукати проблему зі свого боку, а не з боку України".

"Запитуйте себе: "Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти союзнику взяти гору?". Якщо покладати увесь тягар відповідальності на Україну, це означає постійно знімати відповідальність із себе. Але якщо російська ракета б’є по українських енергетичних об’єктах і залишає українців без електроенергії, якщо вона вбиває цивільних – це тому, що хтось не передав систему ППО або перехоплювачі, щоб Україна могла цьому запобігти. Цей розрахунок має бути у всіх стратегічних міркуваннях", – сказав очільник МЗС України.

Він також пояснив, чому Україна не бачить сенсу кликати Росію на саміт миру у Швейцарії.