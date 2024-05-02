У Литві заявили, що батальйон зі США залишиться в країні на необмежений термін

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що американський військовий батальйон залишиться в країні на необмежений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Посадовець, який перебуває із візитом у США, заявив агентству BNS, що Вашингтон високо цінує умови військової присутності й тренувань у Литві, які дають змогу їм забезпечити необхідну готовність збройних сил до будь-якого сценарію.

"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде й чітке підтвердження того, що присутність Сполучених Штатів у Литві є безстроковою, і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", – зазначив Кащюнас.

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За його словами, під час зустрічей у Вашингтоні він "чітко дав зрозуміти", що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати РФ.

Він також заявив, що Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin, які надійдуть у травні.

Після затвердження США плану ротації сил у країнах Балтії 2022 року було оголошено, що американський батальйон перебуватиме в Литві до кінця 2025 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що розміщення у Литві німецької бригади, яка перебуватиме там на постійній основі, може коштувати близько 11 млрд євро.

Нагадаємо, на початку квітня у Литву прибули перші військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.