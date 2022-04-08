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Британія відправить Україні бронемашини "Mastiff" - міністр оборони

П'ятниця, 8 квітня 2022, 16:41

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що його країна відправить бронетехніку в Україну.

Про це він сказав у коментарі телеканалу Sky News, пише "Європейська правда".

"Ми відправимо бронетехніку, захисні бронемашини, такі як "Mastiff", щоб переконатися, що Україна має таку підтримку", — сказав він.

 

"Дуже важливо, щоб ми робили все, що в наших силах, щоб допомогти Україні, і там, де вони просять у нас обладнання, якщо воно у нас є, чи ми можемо допомогти іншим надати його, ми це зробимо", - додав міністр.

Mastiff є британською версією американської броньованої шестиколісної патрульної машини Cougar 6×6 і може бути озброєний 7,62-мм кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Передбачається, що машини будуть позбавлені чутливого обладнання, а британські війська відправлять до сусідньої з Україною країни для навчання українських військовослужбовців.

Mastiff розвиває максимальну швидкість 90 км/год, оснащений радіостанціями Bowman та електронними засобами протидії, а також додатковою бронею понад стандартний рівень.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

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