Лідер Індії, який не засуджував напад РФ на Україну, їде в ЄС пояснити свою позицію

Очільник індійського уряду, на адресу якого звучало чимало зауважень від держав Заходу щодо невизначеної позиції стосовно російської агресії проти України, у неділю відбуде до Європи, щоби відвідати кілька столиць.

Про це, як повідомляє Європейська правда, розповів у неділю журналістам новопризначений очільник МЗС цієї країни Вінай Кватра.

Попри те, що офіційно поїздка присвячена розвитку двосторонніх зв’язків, Bloomberg підкреслює, що прем’єр Неренда Моді "донесе бачення Індії до Німеччини та Франції", а також у Данії. Індійське видання DNA також пише, що прем’єр "обміняється баченням" щодо російсько-української війни з цими трьома країнами.

Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну; натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу. Авторитетне видання Foreign policy пише, що Делі свідомо зробило цей вибір і дотримується його попри тиск Заходу. У експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися у війні. Раніше Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.

Заяви очільника МЗС про таку мету візиту прозвучали на його першій пресконференції – Кватра обійняв цю посаду 1 травня. Однак невідомо, чи змінить це призначення зовнішньополітичну позицію Індії.