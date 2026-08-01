Польща після атаки РФ на Київ: навмисний терор проти невинних людей
МЗС Польщі засудило останню російську атаку на Київ, під час якої було пошкоджене посольство Литви.
Заява міністерства наведена в Х, передає "Європейська правда".
У відомстві заявили, що цей напад Росії на Київ – це ще один жорстокий акт насильства проти цивільного населення.
"Навмисний терор проти невинних людей ніколи не може бути виправданий", – йдеться у заяві.
"Ми також стурбовані повідомленнями про те, що посольство Литви в Києві зазнало пошкоджень. Ми солідарні з Україною та Литвою", – додали у відомстві.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.