Ексголові розвід служби Фінляндії висунули звинувачення у справі про боротьбу з шпигунством РФ

Колишньому голові Поліції безпеки Фінляндії Supo Антті Пелттарі висунуто звинувачення у зловживанні службовими повноваженнями.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, передає "Європейська правда".

Кримінальне звинувачення пов’язане з найбільшим в історії розслідуванням, проведеним щодо Supo. Події стосуються серпня–вересня 2020 року.

У ході розслідування перевіряється, чи використовувала Supo пенсіонерів незаконним чином для протидії спробам шпигунства з боку Росії. Зокрема, пенсіонери, як припускається, могли отримувати від Supo засекречену інформацію та працювати з нею без належного контролю з боку Поліції безпеки.

Окрім Пелттарі, звинувачення висунуто колишньому голові контррозвідки Пертті Хаакслуото та третій особі. Їм інкримінується зловживання службовим становищем.

За даними слідства, Пелттарі, серед іншого, підозрюється в тому, що приймав рішення щодо способів ведення розвідувальної діяльності з порушенням чинних норм. Його також підозрюють в участі в операції, під час якої суду була надана неправдива або така, що вводить в оману, інформація.

І Пелттарі, і Хаакслуото заперечують свою причетність до злочинів.

Для Пелттарі запрошено м’якше покарання, ніж для його підлеглих. За порушення службових повноважень передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до одного року. За зловживання службовим становищем мінімальним покаранням є штраф, максимальним – позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше Пелттарі та Хаакслуото підозрювалися у більш тяжких злочинах, зокрема у розголошенні таємниці, що належить до категорії державної зради.

У міру розвитку справи кримінальне розслідування кілька разів змінювало характер і розширювалося. Після роботи на посаді голови Supo Антті Пелттарі обіймав посаду генерального секретаря парламенту. У 2025 році його було відсторонено від виконання обов’язків у зв’язку з кримінальними підозрами.

У 2024 році Фінська поліція почала попереднє розслідування за підозрою в посадових злочинах, які могли статися в розвідувальній діяльності Поліції безпеки та Оборонних сил та потенційно призвели до витоку конфіденційної інформації.