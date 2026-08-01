Глава МВС Франції не бачить підстав виключати Іспанію з Шенгенської зони

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у суботу наголосив, що немає підстав призупиняти участь Іспанії у Шенгенській угоді, оскільки співпраця з нею у сфері боротьби з нелегальною імміграцією є "дуже, дуже хорошою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Нуньєс, якого запитали про наслідки кризи в Сеуті під час пресконференції, присвяченої ситуації з пожежами у Франції, зазначив, що необхідно якомога швидше застосувати угоду про притулок та імміграцію, яка набула чинності 2 червня цього року, але для її реалізації потрібні відповідні правові інструменти.

На запитання, чи слід призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні вільного пересування осіб у Європі, французький міністр відповів категорично: "Абсолютно ні".

"Ми маємо важливу співпрацю з Іспанією", – зазначив він, перш ніж навести цифру для ілюстрації.

Зокрема, він зазначив, що коли Франція затримує мігрантів без законного статусу поблизу іспанського кордону, 70 % з них повертаються до Іспанії.

"Отже, – додав він, – ми маємо дуже, дуже гарну співпрацю з Іспанією, і немає підстав вимагати (...) призупинення участі Іспанії у Шенгенській зоні", – запевнив він.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.

Увечері 31 липня неназваний представник іспанського уряду заявив Politico, що більшість нелегальних мігрантів вже покинули Сеуту та повернулися до Марокко.

В Європейській комісії запевнили, що мігранти, які незаконно потрапили до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, не досягнуть материкової Європи.

Тим часом Італія в односторонньому порядку закрила повітряний та морський кордон з Іспанією.