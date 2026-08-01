Глава МЗС Чехії сподівається, що саміт НАТО в Анкарі був для президента останнім

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка висловив сподівання, що президент Петр Павел не буде на наступному саміті НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Novinky, передає "Європейська правда".

За словами Мацінки, поки що ще рано робити висновки щодо складу чеської делегації на нанступний саміт НАТО.

"Якщо наступного року в Тирані відбудеться саміт, президент Петр Павел, безсумнівно, буде в розпалі передвиборчої кампанії. Ми вже бачили, як він зміг використати саміт в Анкарі в своїх передвиборчих цілях. Я навіть уявити не можу, якою ганьбою це було б, якби він захотів використати ще один саміт у Тирані", – зазначив він.

"Але цілком імовірно, що саміт відбудеться не наступного року, а через два роки. І я щиро сподіваюся, що на ньому буде присутній інший президент", – додав Мацінка.

Варто зазначити, що з присутністю чеського президента на цьогорічному саміті НАТО в Анкарі склалася скандальна ситуація, оскільки уряд був проти включення Павела до складу делегації. Президент домігся свого права їхати на саміт через Конституційний суд.

Наприкінці червня прем'єр Андрей Бабіш заявив, що Павела включили до складу делегації на саміті НАТО, але він би волів, щоб глава держави відмовився від поїздки.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.