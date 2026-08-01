У Будапешті обмежують швидкість метро і трамваїв, щоб заощадити електроенергію

На лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно.

Про це повідомив мер Будапешта Гергей Карачонь у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Це збільшить час у дорозі на кілька хвилин, але дозволить заощадити 15 мегават-годин енергії на день.

Гергей Карачонь заявив: крім того, на деяких лініях у будні дні замість електричних тролейбусів курсуватимуть сучасні дизельні автобуси з ефективним кондиціонуванням.

"Угорська система електропостачання вже кілька десятиліть не стикалася з таким викликом, до якого ми маємо підготуватися найближчими днями. У такій напруженій ситуації кожна економія енергії, хай навіть найменша, є необхідною, щоб уникнути більш серйозних перебоїв у постачанні", – зазначив мер.

У Будапешті через поточну енергетичну ситуацію буде вимкнено декоративне освітлення будівлі парламенту, а до понеділка також буде поступово припинено декоративне освітлення будівель Будайського замку.

У суботу через низький рівень води в Дунаї довелося знову зупинити перший енергоблок АЕС "Пакш". У суботу вранці Петер Мадяр написав у Facebook, що поточна потужність АЕС "Пакш" становить лише 480 мегават, тоді як зазвичай – 2 000 мегават.

Напередодні Мадяр повідомив, що єдина угорська атомна електростанція "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через низький рівень води в Дунаї.

Перед цим прем’єр Угорщини заявив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою. Мадяр закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.

30 липня угорська енергетична компанія MVM повідомила, що усі блоки атомної електростанції "Пакш" – єдиної в Угорщині – зупинять свою роботу протягом 24-72 годин через рекордно низький рівень води в Дунаї. Таке рішення було ухвалене вперше за час існування цієї АЕС.