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Австрія продовжила прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією, тепер через біженців з України

Середа, 11 травня 2022, 11:53

Австрії продовжила прикордонний контроль з Угорщиною та Словенією ще на шість місяців у зв'язку з переміщенням біженців з України та пов'язаним із цим так званим "потенціалом вторинного ризику".

Про це повідомив Єврокомісію міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, пише "Європейська правда" із посиланням на Kurier

Контроль, запроваджений 2015 року у зв'язку з міграційною кризою, тепер діє до 11 листопада 2022 року.

Продовження прикордонного контролю можливе лише у разі виявлення нових потенційних ризиків. У той час як у минулому основною причиною називалася загроза тероризму, сьогоднішнє пояснення можна резюмувати наступним чином: війна в Україні, міграція, яку використовують злочинці, і зброя.

У листі йдеться, що "злочинні та екстремістські організації в Україні збирають кинуту зброю всіх видів та вивозять її за кордон".

"Слід побоюватися, що без прикордонного контролю зброя із зони бойових дій також потрапить на внутрішній чорний ринок і потрапить до рук кримінальних чи екстремістських організацій в Австрії", - заявив глава МВС.

Крім того, в Австрії є побоювання, що війна в Україні та пов'язана з нею міграція також можуть бути використані терористами, ісламістами та джихадистами для проникнення в країну непоміченими для скоєння злочинів.

У листі робиться висновок, що "без внутрішнього прикордонного контролю існує серйозна загроза внутрішній безпеці Австрії".

Нагадаємо, Австрія, як і раніше, виступає проти відмови від постачання газу з Росії і називає цей крок "червоною лінією".

Австрія наполягає, що підтримує всі санкції проти Росії, за виключенням газового ембарго.

Про те, як ЄС дискутує навколо енергетичних санкцій – читайте в інтерв'ю Лани Зеркаль Ми запропонували Європі єдиний працюючий план енергетичних санкцій

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Австрія Війна з РФ

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