Австрия продолжила пограничный контроль с Венгрией и Словенией, теперь из-за беженцев из Украины

Австрии продлила пограничный контроль с Венгрией и Словенией еще на шесть месяцев в связи с перемещением беженцев из Украины и связанным с этим так называемым "потенциалом вторичного риска".

Об этом сообщил Еврокомиссию министр внутренних дел Герхард Карнер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Контроль, введенный в 2015 году в связи с миграционным кризисом, теперь действует до 11 ноября 2022 года.

Продолжение пограничного контроля возможно только при выявлении новых потенциальных рисков. В то время как в прошлом основной причиной называлась угроза терроризма, сегодняшнее объяснение можно резюмировать следующим образом: война в Украине, миграция, используемая преступниками, и оружие.

В письме говорится, что "преступные и экстремистские организации в Украине собирают брошенное оружие всех видов и вывозят его за границу".

"Следует опасаться, что без пограничного контроля оружие из зоны боевых действий также попадет на внутренний черный рынок и окажется в руках криминальных или экстремистских организаций в Австрии", - заявил глава МВД.

Кроме того, в Австрии есть опасения, что война в Украине и связанная с ней миграция также могут быть использованы террористами, исламистами и джихадистами для проникновения в страну незамеченными для совершения преступлений.

В письме делается вывод, что "без внутреннего пограничного контроля существует серьезная угроза внутренней безопасности Австрии".

Напомним, Австрия по-прежнему выступает против отказа от поставки газа из России и называет этот шаг "красной линией".

Австрия настаивает, что поддерживает все санкции против России, за исключением газового эмбарго.

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